Группировка «Центр» ВС России отразила четыре атаки ВСУ под Красным Лиманом

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные на Краснолиманском направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Центр» ВС РФ Александр Савчук. По его словам, эффективной оказалась поддержка артиллерии и авиации.

Огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации, а также в результате стрелкового боя отражены четыре атаки штурмовых групп 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад и 1-й бригады специального назначения ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества, — рассказал офицер.

Там же подразделения «Центра» накрыли огнем около 170 целей противника. Под удары попали два командно-наблюдательных пункта и пять опорных пунктов ВСУ, добавил Савчук.

По его информации, военным «Центра» удалось вскрыть и подавить более 20 расчетов украинской полевой артиллерии во время контрбатарейной борьбы. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, две бронемашины, два автомобиля и 152-миллиметровую гаубицу Д-30, заключил офицер.

Ранее Александр Савчук сообщил, что военнослужащие группировки «Центр» за сутки поразили порядка 130 целей ВСУ на Краснолиманском направлении. По его оценке, в результате погибли по меньшей мере 255 украинских бойцов. Он добавил, что огнем артиллерии и ударами авиации были поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.