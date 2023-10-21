В Минобороны сообщили о многочисленных потерях ВСУ под Красным Лиманом МО: минимум 255 военнослужащих ВСУ ликвидированы на Краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие российской группировки «Центр» за сутки поразили порядка 130 целей Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его оценке, в результате погибли по меньшей мере 255 украинских бойцов.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по около 130 целям противника. <...> В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии украинских войск. Потери противника на данном направлении составили свыше 255 украинских военнослужащих, — сказал Савчук.

Он добавил, что огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации были поражены подразделения 24-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

Ранее Савчук рассказал, что российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины. По его словам, противник находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка. Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные сумели обнаружить и нейтрализовать примерно 30 артиллерийских расчетов, принадлежащих украинской армии.

Он также заявлял, что военнослужащие ВС РФ отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. В ходе боев противник потерял до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля.