ВСУ потеряли сотни бойцов при наступлении под Красным Лиманом Савчук: группировка «Центр» отбила девять атак, ВСУ потеряли до 540 военных

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие российской группировки войск «Центр» сорвали и отразили девять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости глава пресс-службы группировки Александр Савчук. По его словам, Украина потеряла до 540 военных и восемь единиц техники, в том числе четыре танка, две БМП и два автомобиля.

На Краснолиманском направлении в районах Ямполовского участка и Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии и ударами авиации сорваны и отражены девять атак штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины, — сказал Савчук.

Он добавил, что в районе Кременной российские военные сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, в результате контрбатарейной борьбы ВС РФ удалось вскрыть и подавить более 20 артиллерийских расчетов противника.

Ранее Александр Савчук заявил, что российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении. По его словам, ликвидированы порядка 60 солдат противника из трех украинских бригад.

Кроме того, тактическая авиагруппа ВКС России уничтожила три пункта временной дислокации украинских войск в районе Торского на Краснолиманском направлении. Также российские военнослужащие повредили автомобильный мост.