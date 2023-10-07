Российские военные отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие артиллерийским огнем и ударами авиации отразили семь атак ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука. По его словам, ликвидированы порядка 60 противников из трех украинских бригад.

На Краснолиманском направлении в районе Торского участка и Серебрянского лесничества грамотными действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации сорваны и отражены семь попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. Потери противника составили около 60 военнослужащих, — приводит агентство слова Савчука.

Он добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили два реактивных наряда РСЗО HIMARS. Кроме того, было подавлено свыше 20 артиллерийских расчетов ВСУ в результате контрбатарейной борьбы и уничтожено два командно-наблюдательных пункта противника в районе Червоной Дибровы ЛНР в ходе авиационной бомбардировки.

Ранее сообщалось, что Киев заминировал Кременчугскую ГЭС с целью ее подрыва, цель этих действий — вызвать общественное напряжение и обвинить российскую армию в атаке на электростанцию.