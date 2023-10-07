РИА Новости: Украина заминировала Кременчугскую ГЭС

Фото: МО Украины

Киев заминировал Кременчугскую ГЭС с целью ее подрыва, передает РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур, который, в свою очередь, ссылается на источники в украинской армии. По его словам, цель этих действий — вызвать общественное напряжение и обвинить российскую армию в атаке на электростанцию.

Получены данные о минировании и возможном подрыве Кременчугской ГЭС с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию, — заявил источник в силовых структурах.

Кременчугская гидроэлектростанция находится в городе Светловодск Кировоградской области Украины. Она является частью Днепровского каскада украинских гидроэлектростанций и располагается на реке Днепр. Плотина станции создает Кременчугское водохранилище. Эта ГЭС занимает третье место по порядку в каскаде. Через плотину проходят автомобильные и железнодорожные дороги. Общая мощность станции составляет 700 мегаватт, она оснащена 12 турбинами.

Напомним, Каховская ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. Это вызвало массовое затопление населенных пунктов. Тогда в зоне наводнения оказались порядка 40 тысяч человек. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо утверждал, что станцию обязательно восстановят, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской и Запорожской областей, а также севера Крыма. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно, считает Сальдо.