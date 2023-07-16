Сальдо заверил, что Каховскую ГЭС однозначно восстановят

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Каховская гидроэлектростанция будет однозначно восстановлена, так как она играет решающую роль в орошении сухих степей Херсонской, Запорожской областей и севера Крыма, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. По его словам, которые приводит РИА Новости, на данный момент приоритетом является ремонт водохранилища, а не электрического производства.

Каховская гидроэлектростанция однозначно будет восстановлена, как только позволит военная обстановка. <...> От нее зависит орошение сухих степей Херсонской, Запорожской областей и Северного Крыма, — сообщил Сальдо.

Экология и экономика нижнего Поднепровья полностью зависит от Каховской ГЭС уже на протяжении полувека, добавил он. Без ее восстановления население регионов прокормить невозможно.

Ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о выплатах пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС украинскими войсками 6 июня. Различные виды компенсации получили порядка 15 тысяч человек. На них было выделено 150 миллионов рублей из бюджета РФ.

В выдаче выплат участвовали специально созданные мобильные пункты социальных служб. Они были открыты на территории трех пострадавших регионов.