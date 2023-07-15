Пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС выплатили около 150 млн рублей Алексеенко: пострадавшим в результате подрыва Каховской ГЭС выплатили около 150 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 150 млн рублей из бюджета РФ выплатили жителям Херсонской области, которые пострадали в результате наводнения, вызванного подрывом дамбы Каховской ГЭС, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале. Он уточнил, что компенсацию получили 15 тысяч человек.

Различные виды компенсаций на сегодня получили почти 15 тысяч пострадавших, — рассказал он.

По словам Алексеенко, для организации выплат были созданы специальные мобильные офисы социальных служб. Их открыли в населенных пунктах трех пострадавших от наводнения районах области, а также в пунктах временного размещения эвакуированных.

В таких офисах, как отметил Алексеенко, граждане могут не только получить компенсацию, но и решить проблемы с документами. Более 8,5 тысячи человек получили таким образом российские паспорта.

Ранее также сообщалось о выплатах компенсаций пострадавшим от наводнения жителям Кубани. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что выплаты будут осуществляться с понедельника, 17 июля. В связи с этим на территории Туапсинского района сейчас работают специальные комиссии по оценке ущерба, нанесенного инфраструктуре в результате стихийного бедствия.