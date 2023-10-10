ВКС РФ разгромили три пункта временной дислокации ВСУ в районе Торского

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Тактическая авиагруппа ВКС России уничтожила три пункта временной дислокации украинских войск в районе Торского на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. Кроме того, российские военнослужащие повредили автомобильный мост, передает РИА Новости.

Силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ в ходе контрбатарейной борьбы. Также ВС РФ отбили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Украинские войска лишились порядка 60 военных и двух бронемашин.

Ранее расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал пункт дислокации ВСУ, расположенный на Купянском направлении. В СМИ отметили, что такая реактивная система залпового огня способна успешно функционировать как днем, так и ночью. При выполнении задачи по поражению ВСУ из «Торнадо-С» использовались фугасные снаряды повышенной мощности.

На днях малый ракетный катер Черноморского флота успешно уничтожил беспилотник ВСУ на подлете к Крыму. В российском Минобороны сообщили, что БПЛА сбили в 10 километрах от юго-западного побережья полуострова.