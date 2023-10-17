Бомбардировщики РФ ударили по командно-наблюдательным пунктам ВСУ

Фото: МО РФ

Российские бомбардировщики провели налеты на командно-наблюдательные пункты Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александра Савчука. По его словам, враг находился в окрестностях населенного пункта Серебрянка.

Бомбардировочной авиацией группировки войск нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам украинских войск в районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики, — подчеркнул Савчук.

Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы, российские военные сумели обнаружить и нейтрализовать примерно 30 артиллерийских расчетов, принадлежащих украинской армии.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что ВС России поразили оружейные склады и топливные хранилища ВСУ на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Также ликвидирован узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области. Помимо этого в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области средствами ПВО уничтожены два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 ВСУ.

В понедельник, 16 октября, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что ВСУ пытаются перейти к наступательным действиям на разных направлениях. По его словам, ВС России улучшили свое положение, удержали позиции и не допустили продвижения противника.