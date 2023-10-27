Как встают под ружье на Украине и в России: почему в СВО наступил перелом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно вести какую угодно информационную войну, можно задействовать весь пропагандистский потенциал на производство фейков, можно пытаться обмануть всех и самого себя. Но есть вещи настолько очевидные и красноречивые, что их невозможно, как говорят, «замести под ковер». Именно по этим событиям и свидетельствам мы можем абсолютно достоверно судить о том, как идут дела на СВО. Я, конечно, имею в виду мобилизацию. Точнее, ее национальные особенности.

На улице поймали

Ежедневно мы видим кадры «охоты» на людей на улицах украинских городов, отчаянное сопротивление разновозрастных мужчин, не желающих умирать за сомнительные идеалы и продажных лидеров. А где же «попрыгунчики» с Майдана? Думаю, так же лихо бегают, как и прыгали.

Кого все-таки поймали, скрутили и отправили на передовую, нередко сдаются в плен. Прежде по их рассказам можно было судить хотя бы о краткосрочной подготовке к боевым действиям. Сейчас же пойманных где попало украинских мужиков сразу бросают на передовую. Дальше что? Либо смерть, либо ранение, либо плен. Причем все чаще сдаются не от сиюминутной безвыходной ситуации, а от понимания бесперспективности всей затеи для Украины.

Вот характерное свидетельство. Из диалога министра обороны Сергея Шойгу, накануне посетившего штаб группировки войск «Восток» с офицерами:

— Вчера взяли пленных. Четыре человека. Все из Львова: были пойманы территориальным центром комплектования и практически сразу отправлены на передовую, — докладывают офицеры.

— То есть на улице поймали и притащили?

— Да, и они подтверждают.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Украинский военнопленный

Могилизация по-украински

Формы и методы постановки под ружье лучше всего говорит о состоянии дел на фронте. Это показательнее, чем тысячи сюжетов о боевых действиях. Только что в Верховной раде вновь анонсировали усиление мобилизации. Трудно представить, как именно ее еще можно усилить на Украине. Разве что стрелять в «жертву» из ружья для дистанционного усыпления, а будить прямо на передовой.

Между тем многие украинские матери уже опасаются за своих сыновей, которым вот-вот исполнится 16 лет. Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде рассмотреть вопрос о понижении возрастной планки призыва до 16 лет. Кстати, по нынешним законам Украины уклонение от мобилизации влечет уголовное наказание до 5 лет тюрьмы. И кто скажет, что это страшней верной гибели? Не зря мобилизацию по-украински стали называть могилизацией.

Но никуда не спрячешь национальные особенности украинцев. В Верховной раде готовится законопроект, согласно которому мужчинам призывного возраста разрешат (внимание!) «платный» выезд за границу. Так власти намерены заработать на потенциальных дезертирах и уклонистах. По сути это напоминает ту же коррупцию, но в дорогой оправе. Вот только пока неизвестно, это будет разовый взнос или абонентская плата.

Добровольцев хватает

Интересно, что в один день с усилением мобилизации на Украине появилась еще одна новость на тему пополнения рядов вооруженных сил. На этот раз речь о ВС России. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о темпах отбора на военную службу. Он сообщил, что с 1 января по 25 октября на службу в ВС России поступило почти 385 тысяч человек. Ежедневно контракт подписывают более 1600 человек. Как говорится: почувствуйте разницу.

Конечно, тема мобилизации недавно была одной из самых болезненных и в российском обществе. Семьи, где есть молодые крепкие мужчины, с особой тревогой следили за ходом СВО. И постоянно ждали новой волны мобилизации. Пугали ей и прозападные политики. Однако ее не случилось. И теперь уже и те, кто живет за границей, помалкивают про новую волну мобилизации.

Вся правда о положении дел на фронтах СВО как в зеркале отражена в том, как идет набор в войска. В каком направлении двигается будущий солдат: идет к военкомату или бежит прочь.

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