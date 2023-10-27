Авиация ВКС РФ получила самый тяжелый вертолет в мире Армейская авиация ВКС РФ получила самый тяжелый вертолет в мире Ми-26Т2В

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ми-26

Армейская авиация Воздушно-космических сил России в 2023 году получила самый тяжелый серийный вертолет в мире — модернизированный Ми-26Т2В, сообщил начальник армейской авиации Игорь Романов в беседе с изданием «Красная звезда». По его словам, ВКС получают и другие модернизированные модели вертолетов.

В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В, — рассказал Романов.

Он отметил, что авиапарк армейской авиации обновляется каждый год. Это происходит и за счет поступления новой техники, и за счет модернизированной. Важным моментом он назвал поддержку взаимодействия с промышленными организациями и предприятиями. По его мнению, от этого зависит качественное сопровождение эксплуатации новых вертолетов в войсках.

Ми-26Т2В является тяжелым широкофюзеляжным транспортным вертолетом грузоподъемностью 20 тонн. Его бортовой комплекс обороны обеспечивает защиту от ракетных систем ПВО.

Ранее сообщалось, что комплексы автоматизированного управления огневыми средствами ПВО «Магистр-СВ» начали выпускаться серийно. Первая партия уже поступила в войска. Согласно техническим характеристикам, комплекс может быть интегрирован в систему всех стоящих на вооружении ВС России систем ПВО.