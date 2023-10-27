СМИ узнали об отказе Китая обсуждать «формулу мира» Зеленского Bloomberg: КНР не примет участие во встрече по «формуле мира» Украины на Мальте

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Представители КНР, как ожидается, не примут участие в октябрьской встрече на Мальте, посвященной вопросам реализации «формулы мира», предложенной руководством Украины, сообщает агентство Bloomberg. Отмечается, что отсутствие делегатов из Пекина станет разочарованием для украинского лидера Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта.

По данным источников агентства, на форуме ожидаются делегации из стран G7, Катара, Индии, Турции и ЮАР. Кроме того, ряд стран — в частности, Бразилия и Чили — примут участие в конференции в режиме онлайн. Офис Владимира Зеленского объявлял об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств.

Ранее переговоры по реализации «формулы мира», предложенной Владимиром Зеленским, прошли в конце июня в Копенгагене. Позднее встречу в аналогичном формате провела Саудовская Аравия в Джидде. Москва называет эту формулу «оторванной от реальности».

В сентябре во время сессии Совета Безопасности ООН Зеленский заявил, что, по его мнению, для завершения конфликта Россия должна выполнить два условия. Первое требование политика — полный выход ВС РФ с территории Украины в пределах границ 1991 года. Он добавил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.