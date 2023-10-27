Российский дипломат назвал виновника обострения кризиса на Украине Посол Антонов: США виновны в обострении кризиса на Украине

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Администрация США пошла на выделение Украине очередного пакета вооружений в период «небывалой эскалации международной напряженности», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он отметил, что таким образом Штаты продемонстрировали «провокационные и подстрекательские действия», а также нежелание считаться с «доводами разума», которые все чаще звучат относительно конфликта на Украине. Таким образом российский дипломат прокомментировал предоставление нового транша военной помощи Киеву.

Мы обратили внимание на объявленные 26 октября американскими властями очередные поставки для нужд ВСУ на сумму $150 млн, включая средства ПВО и противотанковые вооружения. Как и на то, что это происходит в период небывалой эскалации международной напряженности, — сказал Антонов.

По его мнению, действия США являются «провокационными и подстрекательскими», они напоминают «подливание масла в огонь» и далеки от попыток противодействия дальнейшему разжиганию конфликтов. Дипломат призвал прекратить «бессмысленные многомиллиардные вливания» и перестать демонстрировать «наплевательское отношение к мнению своих граждан» и безразличие к новым жертвам конфликта.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 октября сообщил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Украине на сумму $150 млн. Он рассказал, что туда войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения, «которые еще больше повысят способность Украины защищать свою территорию от наступления РФ».

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете правительства, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву при любых обстоятельствах.