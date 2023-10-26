США выделили новый пакет военной помощи Украине Блинкен: США выделили новый пакет военной помощи Украине на $150 млн

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

Энтони Блинкен

Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $150 млн, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что в новый пакет войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения.

США сегодня объявляют о новом транше поставок оружия и техники, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя <...>. Этот новый пакет вооружений и техники включает средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые и другие вооружения, которые еще больше повысят способность Украины защищать свою территорию от наступления РФ, — сказал Блинкен.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал закон о бюджете правительства, в котором не учитывается поддержка Украины. После этого он заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев при любых обстоятельствах. Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новые пакеты помощи будут поставляться каждые две недели.

Ранее отставной полковник ВВС США Седрик Лейтон заявил, что для ВСУ отсутствие поддержки со стороны американских союзников закончится катастрофой. По его словам, Украина полностью зависит от США и не может проводить контрнаступление, опираясь лишь на свои силы.