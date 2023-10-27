Первый батальон экс-бойцов ВСУ приступил к службе в российской армии

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад» приняло на службу добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших украинских военнослужащих, сообщил РИА Новости командир батальона Андрей Тищенко. Он отметил, что после принятия присяги бойцы отправятся на фронт.

В данный момент мы поступили на службу в военное подразделение ОБТФ «Каскад», и непосредственно здесь будем нести свою дальнейшую службу. У нас также будет проводиться присяга. Присяга у нас будет проходить по окончании нашего учебного процесса, — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что бойцы батальона начали занятия в учебном центре около трех недель назад. По словам командира, настроение у солдат боевое, они получили оружие и обмундирование, а также успели выехать на полигон для пристрелки.

О формировании батальона из сдавшихся в плен военнослужащих ВСУ стало известно в феврале текущего года. Туда вошли по меньшей мере 200 украинских военнопленных. Главным критерием для отбора было соответствующее моральное и физическое состояние. Кроме того, украинцев проверяли, не совершали ли они военных или уголовных преступлений. По имеющимся данным, контракты с новобранцами будут заключены на общих условиях.