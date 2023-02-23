Около 200 украинских пленных захотели сражаться за ДНР ТАСС: порядка 200 украинских пленных готовы присоединиться к батальону Хмельницкого

Около 200 украинских военнопленных собираются пополнить формируемый в Донецкой Народной Республике (ДНР) добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, заявил в разговоре с ТАСС представитель силовых структур республики. Он пояснил, что изначально планировалось создать небольшой батальон, но, к его удивлению, число желающих стало значительно выше, чем предполагалось.

Изначально небольшое подразделение было сформировано. Но, к удивлению, число желающих продолжает расти, и на эту минуту уже около 200 пленных готовы отправиться на фронт в составе формируемого батальона имени Богдана Хмельницкого, — сказал собеседник.

Он пояснил, что рост числа добровольцев требует юридического урегулирования и эти вопросы сейчас активно решаются. Собеседник пояснил, что личные документы уже бывших украинских военнослужащих в первую очередь необходимо привести в порядок и далее приступить к процедуре оформления российских паспортов.