Киев начал принудительную мобилизацию бегущих в Россию украинцев

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Киев начал принудительную мобилизацию граждан страны призывного возраста, желающих выехать через страны Балтии в Россию или из Польши на территорию Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Собеседник рассказал, что попытки выезда пресекаются, а граждан возвращают в страну и после направляют в войска.

В настоящее время граждан Украины мужского пола призывного возраста, которые в силу различных причин желают выехать из Литвы, Латвии, Эстонии на территорию РФ, а также из Польши — в Белоруссию, власти этих европейских стран по запросу из Киева задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины, откуда уже их отправляют на Украину, где они подвергаются насильственной мобилизации в ВСУ, — рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на пунктах пограничных переходов власти стран Балтии и Польши задерживают граждан Украины, выезжающих в страны Евросоюза. Их также отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на родину. В дальнейшем выехать на территорию РФ эти люди уже не могут.

Новые правила военного учета стали действовать на Украине с начала 2023 года. Одно из правил гласит, что диппредставительства должны способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в страну в случае проведения мобилизации и в военное время.

Ранее в Томском государственном педагогическом университете сообщили о формировании списка посыльных для развоза повесток мобилизованным, эти списки составлены по всей стране, а не «только эксклюзивно в Томске». По информации СМИ, приказ о создании таких списков издало Министерство просвещения РФ, в Сети появились фотографии документа. Как сообщила пресс-секретарь вуза Ольга Вараксина, несмотря на формирование таких списков, никто из студентов и сотрудников университета повестки не распространяет.