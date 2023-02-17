В томском вузе рассказали о списках с «посыльными» для развоза повесток

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В томском университете сообщили о формировании списка «посыльных» для развоза повесток мобилизованным, эти списки составлены по всей стране, а не «только эксклюзивно в Томске», передает «Подъём». По информации издания, приказ о создании таких списков издало Министерство просвещения РФ, в Сети появились фотографии документа.

Как сообщила пресс-секретарь Томского государственного педагогического университета Ольга Вараксина, несмотря на формирование таких списков, никто из студентов и сотрудников вуза повестки не распространяет.

Это просто необходимость, как у всех университетов нашей страны, подписать эти приказы. Это не эксклюзивно у нас в Томске. Есть приказ свыше о формировании приказа, который вы видите в интернете, — сказала пресс-секретарь учебного заведения.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются из-за рубежа. Песков напомнил слова президента Владимира Путина об отсутствии необходимости проведения дополнительной мобилизации.

В декабре Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.