В Кремле рассказали, откуда появились слухи о новой волне мобилизации Песков: слухи о новой волне мобилизации искусственно будируют из-за рубежа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слухи о новой волне мобилизации в России искусственно распространяются из-за рубежа. Представитель Кремля напомнил слова главы государства Владимира Путина об отсутствии необходимости проведения дополнительной мобилизации, сообщает ТАСС.

Что касается мобилизации, тему искусственно будируют и из-за рубежа, и внутри страны. Я предлагаю вспоминать заявление Владимира Путина на этот счет, — сказал Песков.

В декабре Путин заявил, что призванного резерва достаточно для ведения спецоперации. Он добавил, что факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация, нет.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил об отсутствии необходимости во второй волне мобилизации. По его словам, план по призыву 300 тысяч человек выполнен, «и на этом все закончено». Эксперт также указал на то, что любая мобилизация наносит огромный удар по экономике страны, социально-бытовым условиям проживания в ней, а также по имиджу.