Новый спикер конгресса призвал разделить помощь Израилю и Украине Спикер конгресса Джонсон: запрос помощи Израилю и Украине следует разделить

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Новый спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал разделить запрос о выделении $105 млрд Израилю и Украине. Кроме того, в интервью Fox News он заявил о требовании к Белому дому предоставить отчет о потраченных на Киев средствах.

Американцы требуют отчетности за потраченные доллары, — заявил спикер.

Джонсон указал, что администрация президента США Джо Байдена также должна раскрыть план дальнейших действий в контексте Украины. При этом он подчеркнул, что России «нельзя позволить преуспеть» в текущем конфликте«. Новый спикер добавил, что запросы о помощи Израилю и Украине следует направлять по-отдельности, поскольку «Израиль — это отдельный вопрос».

Госсекретарь США Энтони Блинкен 26 октября сообщил, что Вашингтон выделит новый пакет военной помощи Киеву на сумму $150 млн. Он рассказал, что туда войдут средства противовоздушной обороны, артиллерия, противотанковое оружие и другие вооружения, «которые еще больше повысят способность Украины защищать свою территорию от наступления РФ».

Комментируя это решение, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация США пошла на выделение Киеву очередного пакета вооружений в период «небывалой эскалации международной напряженности». Он отметил, что таким образом Штаты продемонстрировали «провокационные и подстрекательские действия», а также нежелание считаться с «доводами разума», которые все чаще звучат относительно конфликта на Украине.