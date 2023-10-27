«РВ» рассказала о встречных боях у Работино и Вербового

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что у сел Работино и Вербовое в Запорожской области ведутся встречные бои между ВС РФ и Вооруженными силами Украины. По данным канала, российская пехота ЮВО и десант контратакуют противника, уничтожая десятки украинских военных. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На Запорожском фронте наши подразделения весь день снова проводили серию активных контратак на линии Копани — Работино — Новопрокоповка — Вербовое, продолжая перехватывать инициативу. Между Работино и Копани нашим удалось разбить несколько подразделений ВСУ, — отмечается в сообщении.

Канал рассказал, что российские подразделения захватили около Новопрокоповки группу украинских военных, противник попытался вернуться на утраченные позиции, завязались встречные бои. Также канал сообщил, что около села Вербовое солдаты ВСУ по нескольким направлениям пытались захватить опорные пункты ВС России в посадках, однако их атаки были отбиты, а позже российские ВДВ перешли в контратаки и оттеснили противника. По данным «РВ», бои на этом направлении продолжаются, обе стороны активно используют артиллерию.

Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении бойцы российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием. Командир отряда с позывным Сатурн рассказал, что во время штурма украинского укрепрайона противник при отходе оставил, в том числе, пулемет «Браунинг» калибра 12,7 миллиметра с боеприпасами к нему.