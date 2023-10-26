ВС РФ захватили опорный пункт ВСУ в Запорожье: какое оружие США там нашли

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Пулемет «Браунинг»

На Запорожском направлении бойцы российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием. Что оставили украинские солдаты?

Что известно о захвате опорного пункта Вооруженных сил Украины

Командир отряда «Барс-10» с позывным Сатурн рассказал, что во время штурма укрепрайона ВСУ противник при отходе оставил вооружение американского производства.

«При штурме укрепрайона в лесополосе завязался бой. Отбили опорный пункт противника. И там оказалось брошенное американское оружие, в том числе вот этот пулемет „Браунинг“ калибра 12,7 миллиметра, а также боеприпасы к нему американского производства», — отметил российский военнослужащий.

Командир отряда также предоставил видеозапись с захваченным трофейным вооружением ВСУ.

Что известно об американском пулемете «Браунинг»

Пулемет калибра 12,7 мм был разработан в США Джоном М. Браунингом в конце Первой мировой войны. В 1923 году он поступил на вооружение армии и флота под обозначением M1921, главным образом в качестве зенитного оружия. Затем была разработана новая версия c индексом M2. Пулеметы устанавливались на танках, самолетах, кораблях, использовались пехотой. Их эксплуатировали в Корее, Вьетнаме, Ираке, Афганистане после окончания Второй мировой войны и используют по сей день.

Скорострельность оружия составляет, в зависимости от модификации, 500–1200 выстрелов в минуту, начальная скорость пули — 850–900 м/с, прицельная дальность — до 1800 метров. Пуля типа .50 BMG меньше подвержена воздействию ветра, по сравнению с более легкими пулями меньших калибров, и широко применяется в крупнокалиберных снайперских винтовках.

За все время единственная модернизация пулемета в США прошла в 2010 году. В версии M2A1 ствол немного модернизировали для того, чтобы ускорить его замену, добавили предохранитель и установили пламегаситель.

Как бойцы отряда «Барс-10» уничтожили беспилотник за 550 000 евро

8 сентября командир отряда Сатурн рассказал, что над территорией бывшего Каховского водохранилища был сбит чешский беспилотник Primoco One стоимостью полмиллиона евро.

«Мы получили сообщение — разведданные от поста воздушного наблюдения, что легкомоторный самолет двигается со стороны города Запорожье в сторону Энергодара. Когда мы его визуально обнаружили, сбили из ПЗРК», — пояснил он.

Сатурн отметил, что БПЛА упал в том месте бывшего водохранилища, где дно до конца не высохло и напоминает болото. Отряд решил достать дрон. Для этого бойцам пришлось ползать по заминированной и обстреливаемой территории, но задача была выполнена, и аппарат передали российским военным специалистам для дальнейшего изучения.

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