Ситуация у Работино, Бахмута, Херсона 26 октября: какие последние новости Российские военкоры рассказали о боях у Работино и Херсона 26 октября

Фото: МО РФ

Украинская армия после артобстрелов атаковала у Вербового на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что там сейчас происходит и какие другие новости с фронта СВО?

Ситуация у Работино, Вербового, Пятихаток 26 октября 2023 года

«На Запорожском фронте в условиях дождя и распутицы движения бронетехники ВСУ на позиции ВС России не наблюдалось, противник подтягивал к ЛБС группы пехоты. В первой половине дня работала наша артиллерия и минометы по плановым целям», — пишут «Два майора».

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что на Запорожском направлении в районе Пятихаток ситуация пока без изменений.

«Запорожское направление. Пятихатки — без изменений. Работино — Вербовое. Отражены атаки противника к западу от Работино и в районе Вербового. Продвинуться противник не сумел, понес потери», — рассказал он.

Readovka передает, что на Ореховском участке российская армия атаковала со стороны Новопрокоповки, у Вербового встречные бои.

«У Работино пехота ЮВО перешла в контратаку, уничтожив десятки боевиков ВСУ. На Запорожском фронте наши подразделения под прикрытием плохой погоды провели серию неожиданных контратак на линии Копани — Работино — Новопрокоповка, снова перехватывая инициативу. Несколько подразделений ВСУ были разбиты, отказавшиеся сдаваться были уничтожены, часть боевиков взята в плен. Бои продолжаются, наши и ВСУ активно применяют артиллерию», — отметили «Военкоры Русской Весны».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация у Бахмута (Артемовска), Клещеевки, Андреевки 26 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВСУ пытались продвинуться у Курдюмовки, Андреевки и Клещеевки. Без успеха. ВС РФ атаковали украинские позиции северо-восточнее Хромового. Зашли на высоты», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на линии Клещеевка — Андреевка уничтожены танк и несколько бронемашин противника: ВС России продолжают вести оборону на данном участке фронта.

«Артемовск. К югу от города продолжаются бои на линии Клещеевка — Андреевка — Курдюмовка. Существенных изменений нет. Основная линия фронта — по железной дороге. К северу от города за последние дни есть небольшое продвижение наших войск у Васюковки. Сам поселок не занимался нашими войсками», — написал военный эксперт Борис Рожин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Ситуация у Херсона, Поймы, Песчановки и на берегах Днепра 26 октября 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВСУ при поддержке артиллерии продолжили попытки наступления у Поймы и Песчановки. Цель — прорыв к перекрестку трасс М-14 и М-17. Первая — рокадная, вторая — снабжающая. От позиций ВСУ на островах до этой развязки пять километров. ВС РФ вели штурмовые действия в Крынках, где украинские морпехи сумели создать плацдарм», — пишет WarGonzo.

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении ВС России уничтожают малые группы десанта противника на левом берегу.

«Вчера противник сбрасывался в воду у железнодорожного моста и севернее линии Пойма — Песчановка — Подстепное. В указанных населенных пунктах наши войска. В Крынках вчера уничтожены несколько десятков солдат противника, враг продолжает удерживать некоторую часть села, укрываясь в подвальных помещениях, подвозит подкрепления малыми группами. В лучшую сторону на местах отмечают работу нашей артиллерии и операторов FPV-дронов. Сообщают об уничтожении вражеского Су-25 напротив Казачьих Лагерей», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Бои у Авдеевки 26 октября: что там с флагом РФ на терриконе

Военкор Руденко: ночью прилетело по складу с БК в Хмельницкой области

В Британии испугались российского «супероружия»