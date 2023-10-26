Бои у Авдеевки 26 октября: что там с флагом РФ на терриконе Российские военкоры рассказали о боях у Авдеевки и террикона 26 октября

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Украинская армия контратаковала на южных подступах к Авдеевке в направлении Спартака, передает WarGonzo. Что там сегодня происходит и какие еще последние новости с Донецкого направления?

Ситуация у Авдеевки 26 октября 2023 года

«На Донецком фронте ВС РФ продвинулись северо-восточнее Первомайского за линией прудов. Поэтому для оборонительных рубежей ВСУ в этом разрушенном населенном пункте ситуация неприятная, но не критичная. В свою очередь украинские подразделения контратаковали на южных подступах к Авдеевке в направлении Спартака. Севернее укрепрайона уже российские войска при поддержке артиллерии и авиации закрепились на терриконе юго-восточнее Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях) и расширили зону контроля у железнодорожной ветки вблизи этого села», — пишет WarGonzo.

Военный эксперт Борис Рожин сообщил, что ВС РФ продолжают закрепляться в районе террикона и железной дороги к северу от Авдеевки. По его словам, к югу от Авдеевки существенного продвижения нет.

«На Авдеевском участке наши бойцы продвинулись в районе железной дороги у Степового, а также закрепились в районе террикона. Российский триколор и штандарт 114-й бригады, штурмовавшей высоту, вернулся на свое место — террикон Авдеевского коксохимзавода. И хотя отчаявшиеся и обессилившие вээсушники пытались поразить флаг с дрона — подойти, видать, побоялись, — русские военные оказались куда как смелее. Ни восстановления контроля над утраченными позициями, ни медийной перемоги у украинских боевиков не получилось. Так или иначе, бои и штурмовые действия на Авдеевском направлении продолжаются. Несмотря на то что высота не раз переходила из рук в руки, сейчас она наша. Так будет оставаться и дальше, ну а коллективный Тарас может и дальше боязливо пускать БПЛА — результат налицо», — передает Readovka.

Фото: t.me/gubernator_46

«Рыбарь» пишет, что в окрестностях Авдеевки российские бойцы успешно обороняют занятый ранее террикон, который пытаются отбить ВСУ. По данным источника, сейчас на участке идут сильные дожди, поэтому интенсивность боевых действий несколько снизилась.

«На Авдеевском направлении наши подразделения продолжают штурмовые действия. На северном фасе со стороны Красногоровки штурмовые отряды действуют уже за линией ж/д, работая по опорным пунктам противника. Тактика повторяет действия ЧВК „Вагнер“ по освобоженднию Бахмута: просачивание и охват позиций противника малыми мобильными группами, сковывание его действий и вызов артиллерии. На южном фасе со стороны н. п. Водяное изменений нет», — рассказал военкор Юрий Котенок.

«Два майора» передают, что на Авдеевском направлении продолжаются бои.

«Наиболее горячими остаются прежние участки фронта: террикон (армия России обороняет занятые позиции), район железной дороги у Бердычей. Непогода и здесь повлияла на снижение интенсивность боев», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные никак не комментировало.

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