На Украине анонсировали усиление мобилизации Депутат Рады Рахманин: мобилизация на Украине будет усилена из-за потерь

Фото: МО Украины

Мобилизация на Украине будет усилена, в частности, из-за больших потерь на фронте, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, пишет портал «Страна.ua». Он подчеркнул, что будут сформированы новые военные подразделения и бригады.

Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады, — заявил Рахманин.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого ВСУ испытывают недобор людей. По его словам, для отлова подлежащих мобилизации территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов. Азаров добавил, что украинцы стараются покинуть страну всеми возможными путями.

До этого украинский солдат Александр Лыска, попавший в плен, рассказал, что ВСУ нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, ребята уезжают по семейным обстоятельствам и больше не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.