«Настоящий кошмар»: на Украине признали нехватку людей для мобилизации Азаров: мобилизационные ресурсы Украины опустошены, у ВСУ недобор военных

Фото: МО Украины

Мобилизационные ресурсы Украины опустошены, на фоне этого вооруженные силы страны (ВСУ) испытывают недобор военных, заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале. По его словам, украинцы бегут из страны, а граждане в целом все меньше доверяют своему правительству.

Для отлова как можно большего количества населения территориальные центры комплектования начали привлекать бывших заключенных и бандитов, ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан. К тому же украинцы бегут из страны всевозможными путями, — написал он.

При этом на фронте военные просят провести ротацию, которую невозможно сделать из-за недобора в ВСУ. Как отметил Азаров, в стране остается все меньше сторонников киевской власти, все меньше добровольцев появляется в рядах ВСУ.

Это значит, что с такими настроениями в обществе шансов продержаться у Украины катастрофически мало, — считает он.

Ранее Азаров сообщал, что Киев негласно запретил выпускать из страны негодных к службе в вооруженных силах граждан, чтобы отправить их в армию и затем на передовую в зону СВО. Он подчеркнул, что даже если у мужчины есть все необходимые документы, то его все равно не выпустят из страны. По его словам, вместо этого граждан отправляют на повторную медкомиссию в территориальные центры комплектования, где их признают частично годными и забирают на фронт.

До этого украинский солдат Александр Лыска, попавший в плен, рассказал, что ВСУ нередко сталкиваются со случаями дезертирства. По его словам, как правило, ребята уезжают по семейным обстоятельствам и больше не возвращаются. Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог.