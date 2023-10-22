Украинский военный рассказал о дезертирстве в ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины нередко сталкиваются со случаями дезертирства, признался РИА Новости боец ВСУ Александр Лыска, попавший в российский плен. По его словам, как правило, ребята уезжают по семейным обстоятельствам, но не возвращаются.

Один паренек уехал домой, отпросился на похороны, если я не ошибаюсь, бабушки. Мы его отпустили, он уехал — и с концами. Были у ребят примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались, — рассказал Лыска.

Боец также признался, что никогда не хотел идти на передовую, однако уклониться от мобилизации не смог. В российский плен он попал во время боев на Запорожском направлении.

Кормят, не издеваются, не бьют, — заключил военнослужащий.

Ранее китайский аналитик Самид Баша заявил, что в ВСУ резко возросло число дезертиров из-за ухудшающегося морального состояния бойцов. По его словам, они отказываются идти в бой из-за усталости на фронте, растущего уровня стресса и проблем с психическим здоровьем. Остающиеся военнослужащие при этом полны решимости продолжать борьбу, добавил эксперт.

Российский солдат тем временем рассказал, что ВСУ начинают добровольно сдаваться в плен. По его словам, бойцы сами приходят в расположение сил ВС РФ и не оказывают сопротивления.