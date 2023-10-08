Названы проблемы, сломившие боевой дух ВСУ South China Morning Post: в украинских войсках выросло количество дезертиров

Фото: МО Украины

В ВСУ резко возросло число дезертиров, рассказал аналитик китайского издания South China Morning Post Самид Баша. По его словам, солдаты отказываются идти в бой из-за усталости на фронте, растущего уровня стресса и проблем с психическим здоровьем.

Приходит все больше сообщений о постоянно возрастающем уровне стресса и проблемах с психическим здоровьем, при этом солдаты ВСУ отказываются идти в бой, — говорится в материале.

При этом Баша пишет, что ВСУ полны решимости продолжать борьбу, но все остальное — от подготовки, вооружения, разработки стратегии и логистики, за которые отвечают США и НАТО — разваливается и отходит на второй план.

Обозреватель также отмечает, что украинские военнослужащие стали заложниками ситуации, когда обучение не соответствует тактикам противника. Баша пишет, что западные инструкторы строят программу на тесном контакте с боевыми действиями в городах, которые обычно включают в себя обход домов и зачистку домов с целью выявления подозреваемых. Однако подобная тактика актуальна для конфликтов на Ближнем Востоке, отмечает обозреватель.

Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания 19FortyFive написал, что российская армия с помощью мелких и эффективных контратак выводит из равновесия украинские войска. Благодаря этому удалось остановить контрнаступление ВСУ, отметил он.