Эффектные контратаки ВС РФ на Украине восхитили Запад 19FortyFive: эффективные маневры дали россиянам преимущество перед ВСУ

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Российская армия с помощью мелких и эффективных контратак выводит из равновесия украинские войска. Благодаря этому удалось остановить контрнаступление ВСУ, заявил военный журналист Ставрос Атламазоглу в статье для американского издания 19FortyFive.

Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса, — сказал эксперт.

Кроме того, ротация подразделений позволила российской армии получить дополнительное преимущество перед противником, отметил Атламазоглу. Он также подчеркнул, что ВС РФ быстро удается возвращать любую потерянную территорию.

Ранее отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» представляют серьезную угрозу для ВСУ. По его словам, эти машины вполне оправданно называют «истребителями танков». Белл подчеркнул, что именно быстрые и маневренные Ка-52 являются одной из причин неудачного контрнаступления украинской армии. Кроме того, эксперт высоко оценил возможности многофункциональных истребителей Су-35.

Этой осенью экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» приступили к тестированию новейшего вооружения в зоне проведения спецоперации. Система отличается высокой точностью, и бойцы уже отмечают эффективность «оружия будущего».