«Аллигаторы» тестируют новейшее оружие в зоне спецоперации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ка-52

Российские военные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» тестируют новейшее мощное оружие в зоне спецоперации, сообщила военный корреспондент «Известий» Марина Кравцова. Подробности журналистам пока не раскрывают, однако бойцы уже отмечают эффективность нового оружия, которое обладает максимальной вероятностью поражения.

Сейчас это вот оружие будущего, я бы сказал. Оно очень эффективное. Максимальная вероятность поражения и с точностью до 2-3 метров попадание в цель, — рассказал штурман-оператор с позывным Кавалер.

Работают вертолеты и с уже проверенными «Вихрями». По словам бойцов, холостых вылетов с этими ракетами не бывает. В месяц удается уничтожить до 40 целей — все это бронетехника ВСУ, уточнили они.

Ранее обозреватель издания 19FortyFive Майя Карлин рассказала о новом оружии Вооруженных сил России, из-за которого авиабазы украинской армии оказались под угрозой. Речь шла о модернизированном варианте беспилотника «Ланцет. По словам журналистки, Дрон способен поражать цели на дальнем расстоянии. В связи с этим она посоветовала ВСУ изменить местоположение военных объектов во избежании их уничтожения. Карлин добавила, что «Ланцет» уже подтвердил подтвердил ее слова ударом в Кривом Роге.