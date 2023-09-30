В Британии посочувствовали ВСУ из-за российского «истребителя танков» Sky News: российские Ка-52 стали серьезной проблемой для танковых войск ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вертолет Ка-52

Российские ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» представляют серьезную угрозу для ВСУ, заявил отставной вице-маршал ВВС Великобритании Шон Белл в эфире Sky News. По его словам, эти машины вполне оправданно называют «истребителями танков».

Как отметил Белл, именно быстрые и маневренные Ка-52 являются одной из причин медленного контрнаступления украинской армии. Кроме того, эксперт высоко оценил возможности многофункциональных истребителей Су-35.

Могу выделить два летательных аппарата. Во-первых, это многофункциональный истребитель Су-35. Выглядит он мощно. Его стали все чаще использовать вместе с планирующими бомбами <...>. Почему они это делают? Это позволяет им действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. <...> Во-вторых, это ударный вертолет Ка-52, известный как «истребитель танков», — рассказал Белл.

Ранее стало известно, что экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» приступили к тестированию новейшего вооружения в зоне проведения спецоперации. По имеющимся данным, система отличается высокой точностью, и бойцы уже отмечают эффективность «оружия будущего». При этом название и характеристики комплекса пока не раскрываются.