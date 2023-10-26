«Самая тяжелая потеря»: в США всполошились из-за «драгоценных танков» ВСУ Журналист Экс: уничтожение танков Leopard 2 стало самой тяжелой потерей ВСУ

Фото: IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

Украинская армия лишилась сразу трех танков западного производства Leopard 2 за последние несколько дней, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его мнению, это является самой тяжелой потерей Киева с момента начала специальной военной операции на территории Украины.

За последние дни украинская армия быстро потеряла три своих драгоценных танка Leopard 2. Это самая тяжелая потеря Украиной танков западного производства с тех пор, как в начале июня 2023 года киевские войска начали долгожданное контрнаступление на нескольких направлениях в Запорожской и соседней Донецкой областях, — отметил обозреватель.

Ранее стало известно, что Вашингтон собирается построить загоризонтные радиолокационные системы (ЗГРЛС) для раннего обнаружения российских и китайских крылатых ракет большой дальности. По словам сотрудника Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивена Брайена, сейчас у американских военнослужащих большие трудности с отслеживанием целей.

Специалист добавил, что это не единственная проблема: даже если новое оборудование позволит находить объекты, военным нечем их сбивать в случае обнаружения, поскольку у США нет рабочей программы поражения крылатых ракет. Существует множество целей, но почти нет систем, которые позволяют их ликвидировать, резюмировал эксперт.