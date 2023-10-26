Группировка «Запад» отразила 15 атак ВСУ в районе Тимковки

Фото: Минобороны РФ

Группировка «Запад» отразила 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии в Харьковской области, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, также в контрбатарейной борьбе артиллерией группировки были уничтожены две САУ «Гвоздика» и гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички.

Общие потери противника составили более 145 военнослужащих, две БМП, три миномета, два пикапа и один беспилотник, — резюмировал собеседник агентства.

Ранее Зыбинский сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» отбили девять атак штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных, 57-й мотопехотной и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки, Загоруйковки, Тимковки и Синьковки. Кроме того, расчеты тяжелых огнеметных систем атаковали 32-й механизированную бригаду в укрытиях в районе Тимковки, а группировка «Запад» в районе Колодезного ликвидировала украинские реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», 152-миллиметровое артиллерийское орудие Д-20 и два минометных расчета.

За день до этого военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады противника в районе Огурцова. Кроме того, артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы ликвидировали три минометных расчета в районах Петропавловки.