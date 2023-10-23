Российские войска ликвидировали станцию РЭБ ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Подразделения Западной группировки Вооруженных сил РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Купянском направлении, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, также российские войска ликвидировали склад боеприпасов 60-й механизированной бригады противника в районе Огурцова.

Уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области, — добавил Зыбинский.

Собеседник агентства подчеркнул, что артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих. Также ВСУ лишились двух боевых машин пехоты и трех автомобилей.

Ранее российские воздушно-десантные войска уничтожили танк украинских сил на Запорожском направлении. Помогли его обнаружить бойцы армейского спецназа «Осман». Танк противника выявили и отследили с помощью беспилотного летательного аппарата: получив координаты машины, российские десантники выпустили управляемую противотанковую ракету, попавшую точно в цель. После прямого попадания танк взорвался изнутри.