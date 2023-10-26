Украина лишилась «драгоценных танков»: новости СВО на утро 26 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: IMAGO/David Inderlied/Global Look Press

Немецкий боевой танк Leopard

Украинская армия лишилась сразу трех «драгоценных танков» западного производства Leopard 2 за последние несколько дней, заявил обозреватель Дэвид Экс. По его мнению, это является самой тяжелой потерей Киева с момента начала специальной военной операции на территории Украины.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 25 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинцев ждет усиление мобилизации, прекращение наступления ВСУ

Мобилизация на Украине будет усилена, в частности, из-за больших потерь на фронте, заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин. Он подчеркнул, что будут сформированы новые военные подразделения и бригады.

Вооруженные силы Украины будут вынуждены остановить наступательную операцию в конце ноября из-за ухудшения погодных условий в зоне боевых действий, сказал военный аналитик Майкл Кларк. По его словам, перерыв продлится до первых морозов, когда исчезнет проблема распутицы.

Кларк отметил, что у ВСУ осталось мало очень времени, чтобы продвинуться вперед через российские оборонительные линии, которые оборудованы многочисленными противотанковыми препятствиями, минными полями и многокилометровыми траншеями. Это дает российским военным преимущество, добавил он.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

На Западе испугались российского «супероружия» и одним словом охарактеризовали сторонников Киева

Россия располагает передовыми технологиями, которые позволяют ей наблюдать за движениями вооруженных сил НАТО, заявил британский военный аналитик Джек Уотлинг. По его словам, в современных войнах традиционных методов маскировки и камуфляжа может быть недостаточно.

Эксперт подчеркнул, что Россия обладает передовыми системами, которые позволяют ей эффективно контролировать события на поле боя, что было видно на Украине, где офицеры ВСУ не всегда могли сохранить свою анонимность и безопасность. В связи с этим Уотлинг призвал НАТО разработать новые стратегии для сохранения опытных военных кадров в возможных вооруженных конфликтах XXI века.

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что среди сторонников Украины в США много людей, которые не отличаются высокими умственными способностями. Таким образом, бизнесмен поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины. Сакс написал, что только дурак может поверить в успешное контрнаступление ВСУ. В прошлом году эта затея провалилась, хотя США выделили на поддержку Киева $100 млрд, напомнил он.

Фото: МО РФ Боевая работа расчетов ТОС-1А «Солнцепек»

ВС России отбивают атаки

Российская армия успешно отразила пять атак со стороны Вооруженных сил Украины в районе Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев. В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 500 военных на данном участке фронта. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 122-миллиметровая самоходная гаубица «Гвоздика», 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Группировка «Запад» отразила 15 атак штурмовых групп 14-й, 43-й, 54-й и 67-й механизированных бригад в районах Синьковки, Тимковки и Надии в Харьковской области, рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, также в контрбатарейной борьбе артиллерией группировки были уничтожены две САУ «Гвоздика» и гаубица М777 в районах Песчаного и урочища Кринички.

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