Россия вооружилась новыми ЗРК: новости СВО к вечеру 25 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300

Российская армия получила новые зенитные ракетные комплексы, с помощью которых уже удалось сбить 24 самолета ВВС Украины, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. При этом название нового комплекса не уточняется. По мнению генерал-майора авиации Сергея Липового, этот комплекс может представлять собой модернизированный вариант уже использующихся в России ЗРК.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 26 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ несут большие потери

Вооруженные силы Украины понесли большие потери на Донецком направлении, сообщается в сводке Министерства обороны России. По данным ведомства, украинская армия потеряла свыше 500 человек убитыми и ранеными, один танк, три бронемашины и два пикапа. Также российские артиллеристы вывели из строя американскую гаубицу М119.

На Купянском направлении украинская армия не оставляет попыток контратаковать. За последние сутки подразделения Вооруженных сил России отразили 15 атак противника. Потери ВСУ составили свыше 145 человек, также были уничтожены две боевые машины пехоты и два автомобиля. В районах населенных пунктов Огурцово и Волчанск Харьковской области был уничтожен склад с боеприпасами, предназначавшимися для бойцов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

На Херсонском направлении российские артиллеристы нанесли поражение живой силе и военной технике противника в районах острова Алешкинский и железнодорожного моста через Днепр. Потери украинской армии на данном направлении оцениваются в 110 человек.

Фото: МО РФ Работа реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град»

Российские бойцы наступают на Авдеевку

Армия России продолжает наступать на Авдеевку, ставшую своеобразным оплотом украинской армии. Солдатам удалось закрепиться на господствующей высоте, взятой 24 октября бойцами 114-й мотострелковой бригады. На Авдеевском направлении противник несет значительные потери как в живой силе, так и в бронетехнике. В частности разведчикам 58-го отдельного батальона специального назначения Вооруженных сил России удалось подбить четыре единицы бронетехники противника за одну вылазку.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что рано или поздно ВСУ утратят контроль над Авдеевкой. По его словам, это станет «приговором украинской системе», так как военное руководство страны уже потеряло семь городов по одной и той же схеме.

Украинские военные аэродромы пустеют

По данным Минобороны РФ, за последние сутки армия Украины потеряла два самолета МиГ-29, штурмовик Су-25 и учебно-боевой самолет Л-29. Они были сбиты над территориями Донецкой Народной Республики, Херсонской и Днепропетровской областей.

По мнению генерал-майора авиации Сергея Липового, у Киева остался лишь десяток бомбардировщиков, готовых к выполнению задач. Речь идет о советских самолетах Су-24 и Су-25. Аналогичная ситуация сложилась с вертолетами — их насчитывается от 30 до 40 штук. Липовой подчеркнул, что без авиации Украина может забыть о наземных наступательных операциях.

Фото: МО Украины

В Чечне сформируют батальон имени шейха Мансура

Чеченская Республика завершает формирование нового батальона, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Его планируют передать в ведение Министерства обороны РФ. База батальона будет находиться в Гудермесе, где для солдат оборудуют шесть казарм, строевой плац, парковку, столовую на 100 мест и помещение для намаза.

Батальон с таким же названием есть и в составе украинской армии. Он был создан в 2014 году боевиками, исповедующими радикальные течения ислама. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», в состав батальона входят иностранные наемники и военнослужащие, которые выехали из Чечни во время второй чеченской войны.

Солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Количество пленных украинских солдат за последние три недели значительно возросло, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Военнопленные утверждают, что в Вооруженных силах Украины складывается плохая психологическая атмосфера.

Увеличению числа военнопленных среди украинцев способствуют выучка российских солдат и ошибочные решения украинского командования. Так, солдаты рассказали, что мобилизованных жителей Львова сразу же отправили на передовую после того, как они были пойманы сотрудниками «территориального центра комплектования». При этом они не прошли должного обучения.

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