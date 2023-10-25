ВС РФ провели ядерную тренировку: как и куда летели ракеты «Ярс» и «Синева» ВС РФ удачно провели тренировку cил стратегического сдерживания

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Стратегические силы сдерживания сегодня провели учения под руководством президента России Владимира Путина. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет «Ярс» и «Синева». Какие известны подробности?

Что известно о ядерных учениях России в октябре

За тренировкой стратегических сил сдерживания Владимир Путин наблюдал по видеосвязи. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил, что Вооруженные силы РФ отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на атаку противника.

Тренировка была проведена с силами и средствами наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания, которые включают в себя Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Морские стратегические ядерные силы, а также Авиационные стратегические ядерные силы.

«В ходе мероприятий осуществлена проверка уровня подготовленности органов военного управления, навыков работы руководящего и оперативного состава по организации управления подчиненными войсками. Задачи, спланированные в ходе тренировки, выполнены в полном объеме», — говорится на сайте Кремля.

Фото: МО РФ

Что известно о пусках ракет «Ярс» и «Синева»

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что к тренировке были привлечены подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения «Ярс», ракетная подводная лодка Северного флота «Тула», а также два стратегических ракетоносца Ту-95МС.

В ходе учений из акватории Баренцева моря с борта атомной подводной лодки «Тула» запущена баллистическая ракета «Синева».

«С космодрома „Плесецк“ по полигону „Кура“ на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“», — отметили в правительстве.

Пуски крылатых ракет воздушного базирования были осуществлены самолетами дальней авиации Ту-95МС.

«Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации», — сообщает Кремль.

Какую скрытую цель преследуют учения стратегических сил

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru заявил, что тренировка стратегических сил ядерного сдерживания покажет Западу готовность Москвы к отражению любой угрозы, однако это второстепенная задача.

«Тренировка стратегических ядерных сил с привлечением мобильной установки „Ярс“, атомной подводной лодкой и двумя стратегическими ракетоносцами проводится для проверки систем управления и систем предупреждения опознавания. Вторая пропагандистская цель — это показать нашим „друзьям“ на Западе, что мы готовы к отражению абсолютно любой угрозы, в том числе и ядерной», — сказал Матвейчук.

Фото: МО РФ

Будут ли в России проводить ядерные испытания

Совет Федерации 25 октября одобрил закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), принятый Госдумой 20 октября. Он вступит в силу после подписания Владимиром Путиным.

О том, что Россия может отозвать ратификацию ДВЗЯИ, президент РФ заявил во время выступления на «Валдае» 5 октября. Путин обратил внимание, что и Россия, и США подписали договор о запрете на испытания ядерного оружия, но Москва его ратифицировала, а Вашингтон — нет.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что в случае необходимости Москва может начать ядерные испытания на полигонах Новой Земли или Камчатки.

«У России огромная территория, есть законсервированные полигоны, предположу, на севере и востоке страны: ряд полигонов в районе Камчатки, а также на Новой Земле», — отметил Липовой.

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