Разведка США оценила ядерный арсенал России Разведка США: российский ядерный арсенал является самым мощным в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разведка США в ежегодном докладе об оценке угроз назвала ядерный арсенал России мощнейшим в мире. По данным американских спецслужб, Москва, в частности, совершенствует свои ядерные ракеты дальнего действия, а также подводные «системы доставки». Цитату из документы приводит РИА Новости.

Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия, — говорится в докладе.

Там также отмечается, что страна расширяет и модернизирует линейку нестратегических систем, которые могут нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки. По мнению американской стороны, Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников и противостоять обычным силам США и союзников.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Для возобновления дискуссии, по словам главы государства, Россия надеется получить разъяснения о военных намерениях НАТО и США

Кроме этого, российский лидер рассказал, что уровень оснащения ядерных сил сдерживания в стране достиг отметки в 91,3%. По его мнению, Вооруженные силы РФ будут стремиться к подобным показателям во всех аспектах.