Названы регионы, где Москва может вновь испытать ядерное оружие Герой РФ Липовой: Россия может испытать ядерное оружие на Новой Земле

Фото: МО РФ/Twitter/Global Look Press

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что Москва может вновь испытать ядерное оружие на одном из полигонов в районе Камчатки или на Новой Земле. Таким образом он прокомментировал принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об отзыве Москвой ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

У России огромная территория, есть законсервированные полигоны, предположу, на севере и востоке страны: ряд полигонов в районе Камчатки, а также на Новой Земле. С этим проблем, если что, не возникнет. Полигоны готовы к дальнейшим испытаниям. Это вынужденная мера в ответ на наглость США, мы больше не намерены терпеть подобные вещи, — считает Липовой.

Последние испытания ядерного оружия на территории России были проведены во времена СССР — 24 октября 1990 года. Это был подземный ядерный взрыв мощностью 70 килотонн, а проходили испытания на полигоне Новая Земля, который также известен под названием Объект 700.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что Российская Федерация возобновит ядерные испытания только в ответ на аналогичные действия со стороны Соединенных Штатов Америки. Отзыв ратификации ДВЗЯИ он назвал абсолютно правильным шагом.