В Британии испугались российского «супероружия» Yle: у России есть технологии, которые позволяют наблюдать за действиями НАТО

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Россия располагает передовыми технологиями, которые позволяют ей наблюдать за движениями вооруженных сил НАТО, заявил британский военный аналитик Джек Уотлинг в интервью Yle. По его словам, в современных войнах традиционных методов маскировки и камуфляжа может быть недостаточно.

Наши армии во многом привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Но на сегодняшнем поле боя, пожалуй, в принципе не спрячешься. У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее, — отметил Уотлинг.

Эксперт подчеркнул, что Россия обладает передовыми системами, которые позволяют ей эффективно контролировать события на поле боя, что было видно на Украине, где офицеры ВСУ не всегда могли сохранить свою анонимность и безопасность. В связи с этим Уотлинг призвал НАТО разработать новые стратегии для сохранения опытных военных кадров в возможных вооруженных конфликтах XXI века.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин намекнул на разработку нового оружия. По его словам, Вашингтону следует серьезно озаботиться этим вопросом, ведь Россия уже доказала, что может не только создавать мощнейшее вооружение, но и успешно применять его в бою.

Джонсон напомнил, что несколько лет назад никто не мог поверить в то, что Москва обладает гиперзвуковым оружием. Теперь, как заметил эксперт, его применили и в зоне СВО, шокировав Вашингтон, который даже не мог представить, на что способна российская армия.