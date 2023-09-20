«Уже не до смеха»: экс-аналитик ЦРУ о словах Путина о новом оружии России Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: слова Путина о новом оружии должны встревожить США

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин намекнул на то, что у России в скором времени появится новое оружие, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, властям США стоит серьезно озаботиться этим вопросом, ведь Москва уже доказала, что может не только разрабатывать мощное вооружение, но и вполне успешно применять его в бою.

На прошлой неделе Путин сделал несколько заявлений, <...> в которых он намекнул, что у России есть другие виды оружия в разработке. <...> Почему это важно? Пять лет назад они сказали, что обладают гиперзвуковыми ракетами, но мы тогда рассмеялись. <...> Сейчас уже не до смеха, — отметил Джонсон.

Когда Россия впервые применила гиперзвуковое оружие в ходе спецоперации на Украине, Вашингтон был шокирован, напомнил он. До этого момента США даже представить не могли, на что способна РФ, добавил Джонсон.

Российский президент сообщил на полях Восточного экономического форума о разработке современного оружия. Он заявил, что оно будет основано на новых физических принципах. По словам Путина, это вооружение может обеспечить безопасность страны на ближайшую историческую перспективу, и Москва это «прекрасно понимает».