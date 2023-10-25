В США рассказали, что заставит ВСУ остановить наступление Военэксперт Кларк: ВСУ остановят наступление в конце ноября из-за погоды

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины будут вынуждены остановить наступательную операцию в конце ноября из-за ухудшения погодных условий в зоне боевых действий, заявил военный аналитик Майкл Кларк в интервью CNBC. По его словам, перерыв продлится до первых морозов, когда исчезнет проблема распутицы.

Они будут продолжать воевать в течение зимы, но в конце ноября погода станет довольно влажной, и это затормозит ход событий до наступления холодов, которые наступят в конце декабря — начале января, — спрогнозировал эксперт.

Кларк заявил, что у ВСУ осталось мало очень времени, чтобы продвинуться вперед через российские оборонительные линии, которые оборудованы многочисленными противотанковыми препятствиями, минными полями и многокилометровыми траншеями. Это дает российским военным преимущество, добавил он.

Ранее журналисты The Washington Post писали, что Украина и Россия могут вести тайные переговоры на фоне боевых действий. Авторы WP отметили, что страны договариваются об обмене военнопленными и телами погибших солдат, обсуждают пропуск судов из украинских черноморских портов. При этом контакты ведутся через посредников и по телефону, рассказали в издании.