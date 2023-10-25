В США узнали про тайные контакты Украины и России The Washington Post: Украина и Россия тайно поддерживают контакт

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Украина и Россия тайно ведут переговоры, сообщает The Washington Post. По данным издания, страны договариваются об обмене военнопленными и телами погибших солдат, обсуждают пропуск судов из украинских черноморских портов. Американские журналисты отметили, что для переговоров могут использовать посредников из разных стран и организаций, а также диалог поддерживается по телефону.

Было несколько обнародованных встреч между украинскими и российскими официальными лицами в Стамбуле, но переговоры часто не разглашаются, и общее их количество неизвестно, — указано в материале WP.

Несколько дней назад экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что американцы очень не хотели компромисса между Украиной и Россией. Вашингтон считает, что может таким образом сдерживать и контролировать Москву, пояснил немецкий экс-лидер и добавил, что власти Украины не согласились на мир во время переговоров с Москвой, поскольку им этого не позволил сделать Вашингтон.

Также Шредер осадил министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая часто позволяет себе резкие высказывания в адрес России. По мнению экс-канцлера, главе дипломатического ведомства необходимо тщательнее выбирать слова, поскольку Берлин заинтересован в поддержании отношений с Москвой.