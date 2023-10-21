Алексей Иванчин

Шредер раскрыл, у кого решающая роль в вопросе достижения мира на Украине Шредер: только США могут повлиять на Украину в вопросе достижения мира

21 октября 2023 в 21:37

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле. 29 марта 2022 год