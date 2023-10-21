Власти Украины не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте 2022 года, поскольку им этого не позволил Вашингтон, заявил в интервью газете Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Герхард Шредер. По его мнению, это произошло из-за уверенности американцев в том, что они сумеют «сдержать русских».
Единственные, кто в отношении Украины может регулировать войну, — это американцы. Во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле <...> украинцы не согласились на мир, потому что не могли. Обо всем, о чем они говорили, им приходилось спрашивать американцев. <...> Мое впечатление: ничего не могло произойти, потому что все остальное решалось в Вашингтоне. Это было фатально, — сказал Шредер.
По словам политика, в 2022 году Украина обратилась к нему с просьбой о посредничестве между Киевом и Москвой. В частности, Шредер должен был передать послание украинских властей президенту РФ Владимиру Путину. В результате экс-канцлер провел два разговора с руководителем украинских переговорщиков, нынешним министром обороны страны Рустемом Умеровым, после чего у него состоялось общение тет-а-тет с Путиным, а после — с посланником Путина. В качестве гарантий безопасности была предложена «австрийская» модель, или модель «5+1», что Умеров счел хорошим вариантом. Однако в итоге переговоры сорвались.
Я думаю, что американцы не хотели компромисса между Украиной и Россией. Американцы считают, что можно сдержать русских, — отметил Шредер.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как Шредер. По его словам, политик думает о своем народе и его интересах и защищал их при обсуждении каждого вопроса с российским президентом.