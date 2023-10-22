Шредер осадил Бербок после ее заявлений о России Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал Бербок держать при себе эмоции относительно РФ

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Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо тщательнее выбирать слова, когда речь идет о России, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью изданию Berliner Zeitung. Он отметил, что Берлин заинтересован в поддержании отношений с Москвой и потому главе немецкой дипломатии следует держать личные эмоции при себе.

Россия остается Россией, неважно, кто и как ей управляет. Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если это будет трудно. У нас подобное взаимодействие со многими государствами: с Китаем, с Турцией. Если политика сводится к эмоциям, как в случае с «Зелеными» и Анналеной Бэрбок, то это неправильно, — сказал Шредер.

Ранее немецкий политик признался, что дружил с президентом России Владимиром Путиным. Шредер не стал отрекаться от прошлого, несмотря на критику окружающих, и подчеркнул, что личные отношения с российским лидером никак не влияют на его отрицательное отношение к специальной военной операции на Украине.

Анналена Бербок в ходе общения с немецкими журналистами заявляла, что противостояние с Россией является еще одним сигналом другим странам в мире. По ее словам, посыл этого сигнала заключается в том, что устав ООН будет соблюдаться при любых обстоятельствах. Также Бербок сказала, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором. Победа России в конфликте стала бы «знаком для таких, как он», добавила министр иностранных дел Германии.