Бербок назвала боевые действия на Украине сигналом для других стран

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе общения с немецкими журналистами заявила, что противостояние с Россией является еще одним сигналом другим странам и режимам в мире, передает Die Welt. По ее словам, посыл этого сигнала заключается в том, что устав ООН будет соблюдаться при любых обстоятельствах.

Война с Россией — это еще и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться, — сказала она.

Ранее Бербок в эфире телевидения заявила, что Си Цзиньпин является диктатором. Победа Украины в конфликте стала бы «знаком для таких, как он», добавила министр иностранных дел Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее высказывание, заявила, что Бербок потеряла ум. Она иронично отметила, что немецкому министру становится хуже с каждым днем.

Депутат бундестага Маркус Фронмайер ранее заявил, что Бербок, а также министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек работают на Украину, а не на свою родину. При этом на заседании парламента он назвал Бербок Бандерой, а Хабека — Володимиром.

Он указал на слова Бербок, заявившей о том, что обещания Украине важнее, чем мнение немецких избирателей.