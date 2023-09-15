Глава МИД Германии назвала Си Цзиньпина диктатором Бербок: Си Цзиньпин является диктатором, для которого успех СВО стал бы сигналом

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью телеканалу Fox News назвала лидера КНР Си Цзиньпин диктатором. По ее мнению, успешное завершение для России СВО станет сигналом для Китая.

Победа России стала бы знаком таким диктаторам этого мира, как Си Цзиньпин, — сказала Бербок.

Китай ранее выразил протест из-за слов американского президента Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором. В МИД КНР отметили, что высказывания президента США крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет.

Байден назвал Си «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар этим летом. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

До этого председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы. По его словам, Блинкен также обошел стороной историю со сбитым китайским аэростатом.