В США разочарованы итогами визита Блинкена в Китай Конгрессмен Маккол: поездка госсекретаря Блинкена в Китай является вопиющим провалом

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Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы. Его заявление было опубликовано на сайте комитета.

Отсутствие прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев, включая Марка Свидана, который беспричинно содержится под стражей более десяти лет, неприемлемо. <...> Кроме того, вызывает беспокойство неудача Блинкена в том, что касается агрессивных действий КНР в отношении Тайваня, — сказал Маккол.

По его словам, Блинкен также обошел стороной историю со сбитым китайским аэростатом.

Ранее востоковед Дмитрий Косырев заявил, что тайваньская повестка стала искусственно созданной темой в отношениях Китая и США, поэтому после встречи председателя КНР Си Цзиньпина с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ней можно забыть. Эксперт отметил, что судьба полуострова на самом деле не волнует ни одну из сторон конфликта и является штатной темой в разговорах Пекина и Вашингтона. По его словам, на встрече с Блинкеном китайская сторона показала США, что будет, если Вашингтон решит вводить против Пекина санкции.