МИД Китая отказался считать Си Цзиньпина диктатором МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о Си Цзиньпине

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Китай выразил протест из-за слов американского президента Джо Байдена о том, что лидер КНР Си Цзиньпин является диктатором, заявила представитель МИД страны Мао Нин, передает РИА Новости. В ведомстве отметили, что высказывания президента США крайне безответственны и нарушают дипломатический этикет.

Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией, — сказала она.

Байден ранее назвал Си «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.

Заявление прозвучало после поездки госсекретаря США Блинкена в Китай, чтобы попытаться снизить напряженность в отношениях двух стран.

До этого председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что поездка госсекретаря Энтони Блинкена в Китай является «вопиющим провалом». Законодатель возмутился тем, что глава внешнеполитического ведомства «потерпел неудачу» по нескольким ключевым вопросам, включая Тайвань и освобождение американских граждан. Конгрессмен также обвинил Блинкена в том, что он не затронул тему сотрудничества КНР и Кубы. По его словам, Блинкен также обошел стороной историю со сбитым китайским аэростатом.