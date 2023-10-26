Маск одним словом охарактеризовал всех западных сторонников Украины Маск назвал дураками сторонников Украины на Западе

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Twitter (Х) заявил, что среди сторонников Украины в США много людей, которые не отличаются умственными способностями. Таким образом бизнесмен поддержал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, раскритиковавшего политику Вашингтона в отношении Украины.

Сакс написал, что только дурак может поверить в успешное контрнаступление ВСУ. В прошлом году эта затея провалилась, хотя США выделили на поддержку Киева $100 млрд, напомнил он.

Там полно дураков, — отозвался Маск.

Ранее миллиардер посоветовал Украине уступить России некоторые территории, чтобы избежать третьей мировой войны. По мнению Маска, Киеву стоит просто признать вхождение в состав РФ новых регионов как данность.

В сентябре предприниматель приветствовал заявление сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет большие средства на покрытие невоенных расходов Киева. На соответствующий пост сенатора в соцсетях Маск написал: «Браво!» До этого предприниматель назвал результаты украинского контрнаступления ничтожными.